(Di mercoledì 26 gennaio 2022). La questione dei rifiuti provenienti daè davvero insormontabile. E’ una questione che non ha bandiere politiche, nel senso che nessuna delle giunte che si sono susseguite è riuscita davvero a risolvere il problema. Il presidente di regione Nicolaaveva anticipato l’impiego di una strategia di smaltimento locale dei rifiuti. Tuttavia, ogni volta che viene eletto un luogo per portarveceli, ecco che partono le proteste. Dunque, forse ci sarà un cambio di prospettiva di certo non vista di buon occhio dal blocco di opposizione. Leggi anche:, montagne di rifiuti anche al casello: ”Un biglietto da visita per turisti e investitori” (FOTO): “Unoin stato confusionale! Così in una nota Daniele, consigliere capitolino M5S e ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, è caos Zingaretti: Diaco: ”prima dice una cosa poi fa il contrario” - loria_davide : RT @capitanfooturo: Il Paese a catafascio, la gente muore di #Covid_19, le scuole nel caos e questi che prendono 10 mila euro al mese si pe… - hermannpilato : RT @capitanfooturo: Il Paese a catafascio, la gente muore di #Covid_19, le scuole nel caos e questi che prendono 10 mila euro al mese si pe… - Frodo_59_27 : RT @AlexS8338: La marcia su Roma non è mai esistita, Mussolini andò al potere con beneplacito del Re, gran parte della classe politica, e i… - Dear_Inanna_Z : RT @AlexS8338: La marcia su Roma non è mai esistita, Mussolini andò al potere con beneplacito del Re, gran parte della classe politica, e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma caos

di prendere la monnezza di'. E poi: 'I rifiuti vanno lavorati vicino a dove vengono prodotti '. Affermazioni notevoli, dette da uno che di responsabilità in questa situazione ne ha eccome. E ...Nelle terapie intensive veronesi ci sono 39 ( - 1) pazienti attualmente positivi: 3 a Borgo, 9 ...Green pass a Verona: la tabella con tutti i numeri delle Ulss per riattivarlo. Note sull'...Record di tamponi e regole differenziate per età: il 65 per cento delle classi è in didattica mista. Il capo dei presidi laziali: “Vicini allo sfinimento. Per non chiudere bisogna semplificare le rego ...Il Presidente di DirigentiScuola Attilio Fratta, torna sull'argomento Dad e ribadisce la difficoltà dei presidi a gestire una condizione che è arrivata ormai al limite. (ANSA) ...