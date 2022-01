Rifiuti pericolosi | Vigili sequestrano discarica abusiva

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – Un’area di 12mila metri quadri è stata sequestrata dalla Polizia Locale di Roma Capitale: all’interno una vera e propriacon oltre 4mila metri cubi di, in parte incendiati. L’intervento è stato eseguito dai caschi bianchi del IX Gruppo Eur nell’ambito di una serie di controlli che gli agenti del Reparto Tutela Ambientale, stanno portando avanti per contrastare il fenomeno illegale delle discariche abusive. All’interno del terreno di proprietà privata, sito nella zona di Santa Palomba, gli operanti hanno rinvenuto la presenza di cumuli di calcinacci, lamiere, materiale di risulta, pneumatici, elettrodomestici, abbandonati illegalmente. Oltre al sequestro dell’area, è scattata la prima denuncia per un uomo di 60 anni, proprietario dell’area. Ulteriori indagini sono tuttora in ...

Advertising

zazoomblog : Maxi discarica abusiva a Santa Palomba: cumuli di rifiuti pericolosi molti incendiati (FOTO) - #discarica #abusiva… - CorriereCitta : Maxi discarica abusiva a Santa Palomba: cumuli di rifiuti pericolosi, molti incendiati (FOTO) - radioromait : Roma, sequestrata maxi discarica abusiva: nell’area 4mila metri cubi di rifiuti pericolosi - maria35008812 : RT @Giacinto_Bruno: Terra dei fuochi, Pfas e pesticidi, l’inviato dell’Onu molto critico su problemi di contaminazione - ItWibid : Un altro traguardo importantissimo è fondamentale per il nostro cammino. Siamo lieti di condividere con voi che da… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti pericolosi

RomaDailyNews

... CAI, Legambiente e Italia nostra rendono noti i risultati delle discariche censite di:non(urbani e ingombranti + sfalci di vegetazione, spesso mischiati);(...... nel 2013 il Noe, il Nucleo operativo dei Carabinieri di Brescia, aveva posto sotto sequestro l'area, per la presenza di. Sigilli che, come detto, sono poi stati tolti, liberando ...Dopo l’allarme arrivato nei giorni scorsi per il «potenziale inquinamento» delle acque sotterranee nel sito di Podere Rota, dove insiste la discarica per ...Una vera e propria discarica abusiva in un’area di ben 12 mila metri quadri nella zona di Santa Palomba, con oltre 4 mila metri cubi di rifiuti pericolosi, molti di questi dati alle fiamme, incendiati ...