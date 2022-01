Raduno No-Vax ai Castelli Romani, preoccupa l’evento organizzato a Pratoni del Vivaro dal 10 al 13 febbraio 2022 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non sono bastate le denunce, una sfilza di ‘provvedimenti’, a Nicola Franzoni, leader del ‘Fronte di liberazione nazionale’. Lui, dichiaratamente no vax, seguitissimo sul canale ufficiale Telegram che conta oltre 13.000 iscritti è pronto per ‘radunare’ più persone possibili. Parla di ‘truppe’ e l’appuntamento è dal 10 al 13 febbraio ai Pratoni dei Vivaro, a pochi passi dalla Capitale, un vasto altopiano che ricade tra i Comuni di Rocca di Papa e Velletri, ai Castelli Romani. E’ qui che è stato annunciato un mega Raduno dei no-vax, con l’obiettivo di alzare la voce, di farsi sentire, ancora una volta, di lottare quella che da tempo, ormai, definiscono ‘dittatura sanitaria’. Leggi anche: Manifestazione No Green Pass, 40.000 in piazza. Monsignor Viganò: ‘Governo servitore di Satana’ (FOTO ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non sono bastate le denunce, una sfilza di ‘provvedimenti’, a Nicola Franzoni, leader del ‘Fronte di liberazione nazionale’. Lui, dichiaratamente no vax, seguitissimo sul canale ufficiale Telegram che conta oltre 13.000 iscritti è pronto per ‘radunare’ più persone possibili. Parla di ‘truppe’ e l’appuntamento è dal 10 al 13aidei, a pochi passi dalla Capitale, un vasto altopiano che ricade tra i Comuni di Rocca di Papa e Velletri, ai. E’ qui che è stato annunciato un megadei no-vax, con l’obiettivo di alzare la voce, di farsi sentire, ancora una volta, di lottare quella che da tempo, ormai, definiscono ‘dittatura sanitaria’. Leggi anche: Manifestazione No Green Pass, 40.000 in piazza. Monsignor Viganò: ‘Governo servitore di Satana’ (FOTO ...

