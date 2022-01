Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il segretario della Lega, Matteo Salvini, si è recato questo pomeriggio nella casa romana del professor Sabino Cassese ai Parioli. A rivelarlo è l’edizione online del Foglio. Poco prima il leader leghista aveva dichiarato: “La soluzione può essere vicina” e alle 19 Salvini ha convocato una riunione urgente congiunta con deputati e senatori. Cassese è stato ministro della Funzione pubblica nel governo Ciampi, giudice emerito della Corte costituzionale, editorialista del Foglio e del Corriere della Sera. A luglio 2020, in un’editoriale sul Corriere e poi in un’intervista al Riformista, aveva paragonato l’allora premier Giuseppe Conte all’autocrate ungherese Viktor Orbán commentando il primo rinnovo dello stato d’emergenza per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il segretario della Lega, Matteo, si è recato questo pomeriggio nellaromana del professorai Parioli. A rivelarlo è l’edizione online del Foglio. Poco prima il leader leghista aveva dichiarato: “La soluzione può essere vicina” e alle 19ha convocato una riunione urgente congiunta con deputati e senatori.è stato ministro della Funzione pubblica nel governo Ciampi, giudice emerito della Corte costituzionale, editorialista del Foglio e del Corriere della Sera. A luglio 2020, in un’editoriale sul Corriere e poi in un’intervista al Riformista, aveva paragonato l’allora premier Giuseppeall’autocrate ungheresecommentando il primo rinnovo dello stato d’emergenza per il ...

francescocosta : Salvini: «Draghi al Quirinale lo voterei domani mattina. Se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anti… - sebmes : Frattini va al Quirinale, Conte torna a Palazzo Chigi e Salvini si riprende il Viminale. Se il patto è questo, c’è… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - grandespesa : RT @ilfoglio_it: ?? [ESCLUSIVO] Matteo Salvini ha incontrato Sabino Cassese. Poco prima aveva detto: “La soluzione per il #Quirinale può ess… - Ultron65 : RT @TgLa7: #Quirinale22 Cassese al Quirinale? E' uno dei possibili colpi di scena della giornata emerso da uno scoop de Il Foglio che rifer… -