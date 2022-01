Quirinale, il giallo della visita di Salvini a Cassese: Il Foglio “spara” la notizia, lui smentisce (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Terza giornata di votazioni per il presidente della Repubblica all’insegna dei colpi di scena. Dal clamoroso risultato di Guido Crosetto, proposto da FdI e arrivato a 114 voti, praticamente doppiando il numero dei grandi elettori del partito di Meloni, alle 125 preferenze espresse per Sergio Mattarella, fino alla chiamata di Beppe Grillo in diretta alla “maratona Mentana”, oggi s’è finalmente spezzata la routine delle riunioni infinite e delle schede bianche che hanno prodotto. E si è pure registrato un giallo: la visita, presunta, di Matteo Salvino a Sabino Cassese. L’indiscrezione del “Foglio”: «Salvini a casa di Cassese» A lanciare la notizia, che ha spiazzato gli osservatori, è stato Il Foglio, del quale per inciso il giudice ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Terza giornata di votazioni per il presidenteRepubblica all’insegna dei colpi di scena. Dal clamoroso risultato di Guido Crosetto, proposto da FdI e arrivato a 114 voti, praticamente doppiando il numero dei grandi elettori del partito di Meloni, alle 125 preferenze espresse per Sergio Mattarella, fino alla chiamata di Beppe Grillo in diretta alla “maratona Mentana”, oggi s’è finalmente spezzata la routine delle riunioni infinite e delle schede bianche che hanno prodotto. E si è pure registrato un: la, presunta, di Matteo Salvino a Sabino. L’indiscrezione del “”: «a casa di» A lanciare la, che ha spiazzato gli osservatori, è stato Il, del quale per inciso il giudice ...

