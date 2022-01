Quirinale 2022, Salvini-Tajani e la ‘riunione’ al bar – Video (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Matteo Salvini e Antonio Tajani in ‘riunione’ al bar prima della terza votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. Il leader della Lega e il vicepresidente di Forza Italia intercettati dalle telecamere di Agorà. (immagini Raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Matteoe Antonioinal bar prima della terza votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. Il leader della Lega e il vicepresidente di Forza Italia intercettati dalle telecamere di Agorà. (immagini Raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - FiorellaMannoia : Che spettacolo penoso! - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Candidati sulle montagne russe. Le voci di dentro Il martedì nero del Migliore: la sua candidatura (per il momento) se… - CostHermanin : RT @Linkiesta: Che cosa significa l’amore corrisposto tra Nordio e la destra italo-orbaniana L’ex magistrato è stato proposto al Quirinale… -