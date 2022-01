Quando la passione “Mola mia” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alberto Rota classe ’63, da sempre affiliato alla Scuderia Fulvio Norelli, dopo trenta anni di silenzio torna in pista nel trofeo moto Guzzi Fast Endurance con la V7 850 c.c. messa a disposizione da Fausto Odrati, titolare della omonima concessionaria di Bergamo, con i colori del neo Moto Club Scuderia Fulvio Norelli. Per i più giovani che non lo hanno conosciuto, Alberto Rota detto “ROTAYA”, Bergamasco, pilota privato da pista, vanta un curriculum di tutto rispetto: 31.03.1985 debutto nel trofeo monomarca Honda VF 400 a Misano Adriatico, per lui la prima volta in assoluto in pista, si guadagna subito la pole, vittoria di batteria, vittoria di gara e giro più veloce in pista; praticamente tutto quello che si poteva vincere in giornata e, a fine stagione, campionato monomarca Honda. Nel 1986 a Donington Park (GB), sempre in sella ad una Honda e prima volta che gira su quella pista, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alberto Rota classe ’63, da sempre affiliato alla Scuderia Fulvio Norelli, dopo trenta anni di silenzio torna in pista nel trofeo moto Guzzi Fast Endurance con la V7 850 c.c. messa a disposizione da Fausto Odrati, titolare della omonima concessionaria di Bergamo, con i colori del neo Moto Club Scuderia Fulvio Norelli. Per i più giovani che non lo hanno conosciuto, Alberto Rota detto “ROTAYA”, Bergamasco, pilota privato da pista, vanta un curriculum di tutto rispetto: 31.03.1985 debutto nel trofeo monomarca Honda VF 400 a Misano Adriatico, per lui la prima volta in assoluto in pista, si guadagna subito la pole, vittoria di batteria, vittoria di gara e giro più veloce in pista; praticamente tutto quello che si poteva vincere in giornata e, a fine stagione, campionato monomarca Honda. Nel 1986 a Donington Park (GB), sempre in sella ad una Honda e prima volta che gira su quella pista, ...

