Pupo bandito dall’Ucraina | «Mi hanno messo nella lista dei criminali | rischio l’arresto»

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)Il “gelato al cioccolato” è andato di traverso all’Ucraina. Il cantanteè stato formalmentedal paese guidato da Volodymyr Zelens’kyj come personalità indesiderata e ostile. Lo ha rivelato lo stesso artista italiano, peraltro nei giorni in cui le tensioni tra Kiev e Mosca stanno raggiungendo un pericoloso punto di non ritorno. Non a caso, proprio l’amicizia che lega Enzo Ghinazzi alla nazione di Vladimir Putin è il motivo del provvedimento enei suoi confronti. “Il ministero degli Esteri italiano mi ha recentemente ed ufficialmente informato che il governo dell’Ucraina mi ha inseritonera, quella degli indesiderati, dei ‘’. In pratica, se mi presento alla loro frontiera,di essere arrestato“ ha ...

