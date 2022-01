Presidi Andis | I protocolli del governo hanno fallito

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) . Ora semplificare le regole “L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici intende ancora una volta rappresentare ale all’opinione pubblica l’accresciuto carico di lavoro a cui sono sottoposti da due settimane i dirigenti scolastici e i loro collaboratori nell’applicazione deidi sicurezza introdotti dopo le festività natalizie”, lo afferma in una nota Paolino Marotta (nella foto), presidente dell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (). “Intere giornate spese a fare tracciamenti, provare ad interloquire con le aziende sanitarie, gestire le comunicazioni con le famiglie, attivare la didattica digitale integrata o a distanza, verificare le certificazioni del personale, organizzare attività in presenza per gli alunni con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali, far fronte al contenzioso attivato dal ...

Lo afferma in una nota Paolino Marotta, presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (). 'Intere giornate spese a fare tracciamenti, provare ad interloquire con le aziende ...'L'chiede, pertanto, al Governo di prendere atto che i protocolli delle quarantene non sono riusciti ad assicurare continuità alla didattica in presenza, per cui va adottata con urgenza ogni ...(Adnkronos) - "E sotto gli occhi di tutti, inoltre, che l impennata epidemiologica non sta calando, che i dati relativi al numero di alunni e studenti in quarantena in molte regioni sono ..."L'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici intende ancora una volta rappresentare al Governo e all'opinione pubblica l'accresciuto carico di lavoro a cui sono sottoposti da due settimane i dirigen ...