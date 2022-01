Pizzicato Verlag Helvetia e la diffusione di musica inedita e dimenticata

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ancora una volta Olga Laudomia, eccellente organista, si adopera per lae la conservazione di musiche e musicisti inediti e/o dimenticati, contribuendo fattivamente allo sviluppo della culturale. Torna a far parlare di sé la musicologa e organista Olga Laudomia, che attraverso il suo ruolo di Executive editor, offre un prezioso lavoro di

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pizzicato Verlag

2a News

In una rapida e cortese intervista concessa dalla Prof Olaga Laudonia agli inviati di Positanonews, scopriamo che: Collaboro con l'editoreHelvetia di Zurigo. Curo una collana il cui ...... dedicandosi alla Musica sia come insegnante che come concertista; numerose sue composizioni sono edite da(Zurigo) e da Berben (Ancona). Attualmente è docente al Conservatorio di ...