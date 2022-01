“Perché ho aiutato Soleil”. Sonia Bruganelli, la verità al GF Vip su quello che tutti hanno notato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non si fa che parlare di Alex Belli e della sua plateale uscita dal GF Vip. Della ‘cacciata’ di Signorini che chiama in causa gli autori e tutto quello che ha portata a questo ‘tragico epilogo’. Dopo la diretta di lunedì 24 gennaio 2022, tornano a dire la loro opinione anche due pezzi grossi del reality, che hanno avuto non pochi problemi proprio con Belli. Parliamo di Oldo Montano e Sonia Bruganelli che rispettivamente hanno rilasciato alcune interessanti dichiarazioni di chiarimento in merito alle recenti dinamiche del GF Vip. Come saprete, lo sportivo, intervistato a Casa Chi, ha rivelato cosa gli ha detto Alex Belli durante una delle pause pubblicitarie dell’ultima puntata del GF Vip, quella in cui l’attore parmense è stato (appunto) cacciato dallo studio da Alfonso Signorini. “La nostra è ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non si fa che parlare di Alex Belli e della sua plateale uscita dal GF Vip. Della ‘cacciata’ di Signorini che chiama in causa gli autori e tuttoche ha portata a questo ‘tragico epilogo’. Dopo la diretta di lunedì 24 gennaio 2022, tornano a dire la loro opinione anche due pezzi grossi del reality, cheavuto non pochi problemi proprio con Belli. Parliamo di Oldo Montano eche rispettivamenterilasciato alcune interessanti dichiarazioni di chiarimento in merito alle recenti dinamiche del GF Vip. Come saprete, lo sportivo, intervistato a Casa Chi, ha rivelato cosa gli ha detto Alex Belli durante una delle pause pubblicitarie dell’ultima puntata del GF Vip, quella in cui l’attore parmense è stato (appunto) cacciato dallo studio da Alfonso Signorini. “La nostra è ...

Advertising

lindaventitre : A me ha aiutato tantissimo, una volta presa, guidare da sola perché così mi sono dovuta arrangiare senza avere qual… - SabriBenetazzo : @OPozzuto Se non fosse vero e non lo vivessi tutti i giorni sulla mia pelle, crederei fosse solo un incubo. Io ho l… - CaristiP : Non sono vaccinato Fatto 43 tamponi negativi Fatto 5 tamponi molecolari negativi Sono in mezzo ai pz covid da 2 an… - leonlastr : @laramps Ma perché draghi andrebbe aiutato? - Cenorava : RT @FOrfei: @La_manina__ Perché citi solo il caso Gregoretti? Per il caso Diciotti chi ha aiutato Salvini? -

Ultime Notizie dalla rete : Perché aiutato Giornata della Memoria 2022, ad Assisi una testimonianza inedita ... ebreo di Zagabria, nascosto e aiutato dalla famiglia Lolli di Assisi. Quest'ultima testimonianza - ... Raccontare è dunque importante perché serve a riaccendere la memoria e a costruire una cultura del ...

Ragazzino ebreo aggredito da due bulle 15enni/ Choc a Livorno: sputi, calci e pugni "Purtroppo nessuno dei ragazzi presenti durante il pestaggio ha aiutato mio figlio e nessuno può voltare le spalle davanti a un episodio così grave", sono le parole del padre riportate dal Corriere ...

Cardamone, da campione del mondo di boxe al ritorno in cantiere: faccio il muratore, nessuno mi ha aiutato Corriere del Mezzogiorno ... ebreo di Zagabria, nascosto edalla famiglia Lolli di Assisi. Quest'ultima testimonianza - ... Raccontare è dunque importanteserve a riaccendere la memoria e a costruire una cultura del ..."Purtroppo nessuno dei ragazzi presenti durante il pestaggio hamio figlio e nessuno può voltare le spalle davanti a un episodio così grave", sono le parole del padre riportate dal Corriere ...