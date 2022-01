Ottimismo sul Quirinale? Letta parla di 'segnali di apertura' da parte di Salvini (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ce la faremo sul Quirinale? La maggioranza prova a dare un accelerata serale nella ricerca di un nome condiviso da proporre al parlamento in votazione come prossimo presidente della Repubblica domani ... Leggi su globalist (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ce la faremo sul? La maggioranza prova a dare un accelerata serale nella ricerca di un nome condiviso da proporre almento in votazione come prossimo presidente della Repubblica domani ...

Advertising

globalistIT : - folucar : RT @YanezPeter: Pillole di ottimismo sul pianeta Terra ?? 'con qualche morto in più' #Omicron #Covid_19 ?? - magal9000 : RT @YanezPeter: Pillole di ottimismo sul pianeta Terra ?? 'con qualche morto in più' #Omicron #Covid_19 ?? - YanezPeter : Pillole di ottimismo sul pianeta Terra ?? 'con qualche morto in più' #Omicron #Covid_19 ?? - infoitsport : Lazio, ottimismo sul rinnovo a breve di Luiz Felipe -