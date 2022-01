Osimhen nel mirino della premier. Accuse gravi a De Laurentiis (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Osimhen nel mirino di due club di premier League, l’intermediario D’Amico, lancia gravi Accuse verso De Laurentiis. Victor Osimhen è tornato in campo dopo il bruttissimo infortunio allo zigomo. Il Nigeriano ha tanta voglia di riprendersi il Napoli, lo screzio con Politano in occasione del Derby campano contro la Salernitana è stato un segnale verso gli scettici. Osimhen ha superato il trauma anche a livello psicologico e vuole trascinare il Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica l’attaccante del Napoli non segna da 100 giorni e questo potrebbe incidere sul valore di mercato: “Dall’ultimo gol di Victor Osimhen sono passati 100 giorni ed è un merito enorme del Napoli essere ancora al secondo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 26 gennaio 2022)neldi due club diLeague, l’intermediario D’Amico, lanciaverso De. Victorè tornato in campo dopo il bruttissimo infortunio allo zigomo. Il Nigeriano ha tanta voglia di riprendersi il Napoli, lo screzio con Politano in occasione del Derby campano contro la Salernitana è stato un segnale verso gli scettici.ha superato il trauma anche a livello psicologico e vuole trascinare il Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica l’attaccante del Napoli non segna da 100 giorni e questo potrebbe incidere sul valore di mercato: “Dall’ultimo gol di Victorsono passati 100 giorni ed è un merito enorme del Napoli essere ancora al secondo ...

Advertising

infoitsport : Osimhen nel mirino della premier. Accuse gravi a De Laurentiis - napolipiucom : Osimhen, nel mirino della della premier. Accuse gravi a De Laurentiis #napoli #OSIMHEN #ForzaNapoliSempre… - Dibbello : RT @1411nico: Incredibile, questo ha preso il giocatore, ha fatto plusvalenze false con contropartite che non sono mai andate a Lille e inf… - AleGobbo87 : RT @1411nico: Incredibile, questo ha preso il giocatore, ha fatto plusvalenze false con contropartite che non sono mai andate a Lille e inf… - Deborah_Juve : RT @1411nico: Incredibile, questo ha preso il giocatore, ha fatto plusvalenze false con contropartite che non sono mai andate a Lille e inf… -