Motomondiale: Honda conferma, Marquez in pista per i test di Sepang (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Via libera dei medici: superati i problemi di diplopia ROMA - Marc Marquez ha ricevuto il via libera per poter tornare in pista ai test di Sepang che scatteranno il 5 febbraio. La Honda conferma che ...

