Meteo, torna il freddo: per i giorni della Merla ghiaccio e neve (ma solo al Centro Sud) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo stabile sull’Italia con nebbie in Val padana e nubi basse sulle regioni del Centro, specie lungo i litorali, dove il clima sarà più freddo. Da venerdì 28 gennaio un nuovo impulso gelido dal Nord Europa punterà il nostro Paese, condizionando gli ultimi giorni del mese, tradizionalmente detti "della Merla". Se confermato, gelo e neve potrebbero interessare le regioni Centro meridionali. L’ennesimo ritiro dell’alta pressione aprirà la strada alle fredde correnti attualmente presenti sui Balcani. Questo si tradurrà in un improvviso peggioramento del tempo soprattutto sulle regioni adriatiche del Centro e di quelle meridionali, dove torneranno la pioggia e anche la neve a quote basse. Le regioni del Nord e molti tratti dell'area ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo stabile sull’Italia con nebbie in Val padana e nubi basse sulle regioni del, specie lungo i litorali, dove il clima sarà più. Da venerdì 28 gennaio un nuovo impulso gelido dal Nord Europa punterà il nostro Paese, condizionando gli ultimidel mese, tradizionalmente detti "". Se confermato, gelo epotrebbero interessare le regionimeridionali. L’ennesimo ritiro dell’alta pressione aprirà la strada alle fredde correnti attualmente presenti sui Balcani. Questo si tradurrà in un improvviso peggioramento del tempo soprattutto sulle regioni adriatiche dele di quelle meridionali, dove torneranno la pioggia e anche laa quote basse. Le regioni del Nord e molti tratti dell'area ...

Advertising

Hygbor : 'Torna'... Perché giustamente in questi giorni mi sembrava di stare su un'isola tropicale... Meteo, torna il freddo… - andreastoolbox : Meteo, torna il freddo: per i giorni della Merla ghiaccio e neve - MarekNapoli : RT @SkyTG24: Meteo, torna il freddo: per i giorni della Merla ghiaccio e neve (ma solo al Centro Sud) - SkyTG24 : Meteo, torna il freddo: per i giorni della Merla ghiaccio e neve (ma solo al Centro Sud) - infoitinterno : Meteo sino avvio febbraio: dominio anticiclonico, ma torna il FREDDO ARTICO -