Malore in bici, Giovanni muore sotto gli occhi dei passanti. Inutile l’intervento dei medici del 118 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un Malore improvviso e la vita di Giovanni Galetto si è spenta all’improvviso. Aveva 58 anni, è stato tradito da un Malore mentre era in sella alla sua bici. È successo oggi 26 gennaio a Ospedaletto Euganeo nel padovano. A quanto si apprende l’uomo, molto conosciuto e stimato in paese, si sarebbe accasciato all’improvviso mentre percorreva un tratto di strada sul ciglio della strada. Immediatamente sono partiti i soccorsi. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco e il personale medico del Suem 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso di Giovanni Galeto. Gli agenti fin da subito hanno escluso la complicità di terzi. Il cinquantottenne è caduto autonomamente stroncato da un malessere che non gli ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Unimprovviso e la vita diGaletto si è spenta all’improvviso. Aveva 58 anni, è stato tradito da unmentre era in sella alla sua. È successo oggi 26 gennaio a Ospedaletto Euganeo nel padovano. A quanto si apprende l’uomo, molto conosciuto e stimato in paese, si sarebbe accasciato all’improvviso mentre percorreva un tratto di strada sul ciglio della strada. Immediatamente sono partiti i soccorsi. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco e il personale medico del Suem 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso diGaleto. Gli agenti fin da subito hanno escluso la complicità di terzi. Il cinquantottenne è caduto autonomamente stroncato da un malessere che non gli ha ...

Advertising

coerente66 : #sileri #GovernoCriminale #DRAGHIINGALERA #Speranzaingalera #vaccino UCCIDE ANCORA MALORE FULMINANTE MENTRE VA IN B… - icittadini : Padova, malore fulminante: Giovanni Galetto muore in sella alla sua bici - 5Ricomincio : - mummy53690440 : Padova, malore fulminante: Giovanni Galetto muore in sella alla sua bici - casertafocus : SANTA MARIA CAPUA VETERE - Tragedia in piazza Padre Pio, uomo colto da malore mentre è in bici: muore in strada… -

Ultime Notizie dalla rete : Malore bici Padova, malore fulminante: Giovanni Galetto muore in sella alla sua bici Si è sentito male mentre era in sella alla sua bicicletta . Un improvviso malore ha stroncato la vita di , 58 anni residente a Casale di Scodosia . La rovinosa caduta è avvenuta oggi, 26 gennaio, alle 10 in via Roma ad Ospedaletto Euganeo (Padova). Ciclista morto, chi è e ...

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Tragedia in piazza Padre Pio, uomo colto da malore mentre è in bici: muore in strada 15:05:32 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Tragedia in Piazza Padre Pio a Santa Maria Capua Vetere. Un uomo di 58 anni proveniente dalla provincia di Napoli è stato colpito da un malore mentre era in bicicletta in compagnia di un gruppo di amici. Stando a quello che riferiscono alcuni testimoni pare che i ciclisti stessero per tornare a casa quando uno di loro è stramazzato ...

Padova, malore fulminante: Giovanni Galetto muore in sella alla sua bici leggo.it Malore fulminante: Giovanni muore in sella alla sua bici Si è sentito male mentre era in sella alla sua bicicletta. Un improvviso malore ha stroncato la vita di Giovanni Galetto, 58 anni residente a Casale di Scodosia. La rovinosa caduta ...

Padova, malore fulminante: Giovanni Galetto muore in sella alla sua bici Si è sentito male mentre era in sella alla sua bicicletta. Un improvviso malore ha stroncato la vita di Giovanni Galetto, 58 anni residente a Casale ...

Si è sentito male mentre era in sella alla sua bicicletta . Un improvvisoha stroncato la vita di , 58 anni residente a Casale di Scodosia . La rovinosa caduta è avvenuta oggi, 26 gennaio, alle 10 in via Roma ad Ospedaletto Euganeo (Padova). Ciclista morto, chi è e ...15:05:32 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Tragedia in Piazza Padre Pio a Santa Maria Capua Vetere. Un uomo di 58 anni proveniente dalla provincia di Napoli è stato colpito da unmentre era in bicicletta in compagnia di un gruppo di amici. Stando a quello che riferiscono alcuni testimoni pare che i ciclisti stessero per tornare a casa quando uno di loro è stramazzato ...Si è sentito male mentre era in sella alla sua bicicletta. Un improvviso malore ha stroncato la vita di Giovanni Galetto, 58 anni residente a Casale di Scodosia. La rovinosa caduta ...Si è sentito male mentre era in sella alla sua bicicletta. Un improvviso malore ha stroncato la vita di Giovanni Galetto, 58 anni residente a Casale ...