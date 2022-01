LIVE Sinner-Tsitsipas 3-6 1-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro comincia bene il 2° set (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Sta giocando benissimo Tsitsipas che tiene la diagonale di rovescio, recupera il cambio di traiettoria e piazza il vincente. comincia a piovere comunque a Melbourne. 15-15 Sinner prova a spingere in uscita dal servizio ma decide di cambiare troppo presto traiettoria e non trova il campo. 15-0 Lungo l’attacco in back di rovescio del greco. 1-1 Nessun problema per Tsitsipas al servizio. 40-15 Risposta profonda di Sinner e il greco non è reattivo. 40-0 Risposta larga di Tsitsipas. 30-0 Servizio vincente del classe ’98. 15-0 Prima esterna di Tsitsipas: terzo ace del greco. 1-0 Importantissima iniezione di fiducia per il #11 al mondo. 40-15 Larga la risposta dell’ellenico. 30-15 SI SALVA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Sta giocando benissimoche tiene la diagonale di rovescio, recupera il cambio di traiettoria e piazza il vincente.a piovere comunque a Melbourne. 15-15prova a spingere in uscita dal servizio ma decide di cambiare troppo presto traiettoria e non trova il campo. 15-0 Lungo l’attacco in back di rovescio del greco. 1-1 Nessun problema peral servizio. 40-15 Risposta profonda die il greco non è reattivo. 40-0 Risposta larga di. 30-0 Servizio vincente del classe ’98. 15-0 Prima esterna di: terzo ace del greco. 1-0 Importantissima iniezione di fiducia per il #11 al mondo. 40-15 Larga la risposta dell’ellenico. 30-15 SI SALVA ...

