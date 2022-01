Licata, uccide 4 famigliari dopo una lite e tenta il suicidio al telefono coi carabinieri: in fin di vita un 48enne (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È in condizioni gravissime Angelo Tardino, il 48enne che ha ucciso suo fratello, la cognata e due nipotini dopo una lite tra famigliari per questioni di eredità a Licata, in provincia di Agrigento. In un primo momento i carabinieri lo avevano dato per morto, dopo che Tardino aveva tentato di suicidarsi con un colpo di pistola proprio mentre era al telefono con i militari. Il 48enne è stato ritrovato agonizzante per terra, è stato intubato e portato con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Dietro la strage famigliare ci sarebbero fortissimi contrasti per un’eredità contesa. Di primo mattino, il 48enne è andato a casa della compagna del fratello, in contrada Safarello a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È in condizioni gravissime Angelo Tardino, ilche ha ucciso suo fratello, la cognata e due nipotiniunatraper questioni di eredità a, in provincia di Agrigento. In un primo momento ilo avevano dato per morto,che Tardino avevato di suicidarsi con un colpo di pistola proprio mentre era alcon i militari. Ilè stato ritrovato agonizzante per terra, è stato intubato e portato con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Dietro la strage famigliare ci sarebbero fortissimi contrasti per un’eredità contesa. Di primo mattino, ilè andato a casa della compagna del fratello, in contrada Safarello a ...

