Jack Savoretti: “Mi chiesero di cambiare nome, non accettai. Apriamoci ai cambiamenti” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Jack Savoretti, lunedì 28 febbraio 2022, salirà sul palco del Teatro Verdi di Firenze nell’ambito del tour europeo che nei prossimi mesi vedrà protagonista il cantautore italo inglese in tutta Europa, per presentare Europiana. Un nuovo album azzeccato che, grazie al suo bel sound vintage, ma allo stesso tempo moderno, strizza volentieri l’occhio alle sonorità made in Italy e made in France degli anni ’60 e ’70 e ha debuttato al primo posto della classifica UK dei dischi più venduti. Il pubblico d’Oltremanica (e non solo) ha premiato la positività di Europiana, che riesce a far ballare, divertire e riflettere un pubblico di tutte le età, che con questa musica torna a ricordare i momenti passati sulle spiagge dorate, con il cielo limpido, la musica del piano bar e la magia di un sorriso che si apre davanti a un bel bicchiere di vino al tramonto. “Volevo ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022), lunedì 28 febbraio 2022, salirà sul palco del Teatro Verdi di Firenze nell’ambito del tour europeo che nei prossimi mesi vedrà protagonista il cantautore italo inglese in tutta Europa, per presentare Europiana. Un nuovo album azzeccato che, grazie al suo bel sound vintage, ma allo stesso tempo moderno, strizza volentieri l’occhio alle sonorità made in Italy e made in France degli anni ’60 e ’70 e ha debuttato al primo posto della classifica UK dei dischi più venduti. Il pubblico d’Oltremanica (e non solo) ha premiato la positività di Europiana, che riesce a far ballare, divertire e riflettere un pubblico di tutte le età, che con questa musica torna a ricordare i momenti passati sulle spiagge dorate, con il cielo limpido, la musica del piano bar e la magia di un sorriso che si apre davanti a un bel bicchiere di vino al tramonto. “Volevo ...

Ultime Notizie dalla rete : Jack Savoretti Jack Savoretti progetta di trasferirsi a Genova: 'Un sogno da realizzare' Genova . Tra i progetti di Jack Savoretti , noto cantautore britannico, c'è quello di venire ad abitare a Genova e lo rivela con quel candore tipico di chi ha tanti sogni nel cassetto ed è determinato a realizzarli, uno dopo l'...

ZIBBA: ascolta l'EP VIOLA ... Cristiano De Andrè, Patty Pravo, Michele Bravi, Emma, Zero Assoluto, Max Pezzali, Moreno, Marco Masini, Raige, Elodie, e collabora con artisti come Jack Savoretti, Jovanotti, Tiziano Ferro, ...

Jack Savoretti torna a Genova con Europiana Tour LaVoceDiGenova.it Jack Savoretti torna nella 'sua' Genova: concerto a teatro il 26 febbraio GENOVA - Sarà Genova la seconda tappa del tour di Jack Savoretti, oltre ad essere la seconda casa dell'artista che vanta una fama internazionale. L'appuntamento è per il 26 di febbraio al Teatro Carlo ...

Jack Savoretti: "Venire a Genova è come andare a trovare la famiglia: ce l'ho nel Dna" Il cantautore sarà a Genova il prossimo 26 febbraio per un concerto al Carlo Felice: "Oggi più che mai avevo bisogno di tornarci, dopo i mesi del lockdown" ...

