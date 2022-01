Il Quirinale e l'antica questione del nome della rosa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - In inglese la chiamano "short list", ad presupporre una prima scrematura che sarebbe già avvenuta a monte. Ma la novità allora è duplice: quella presentata oggi dal centrodestra è la prima terna che appare nella storia delle elezioni per il Quirinale e, al contempo, non si tratterebbe di una terna, giacché appena l'hanno presentata subito qualcuno ha aggiunto un paio di nomi. E tre più due fa cinque, e short questa lista non lo è più. Insomma, il nome nella rosa non c'è, forse, almeno quello giusto, e tutto riprende allora come se nulla fosse stato, e i tre sono una rosa; ma una rosa di soli tre petali, in effetti, non s'è mai vista. Così la scrematura lascia il posto all'aggiunta. Terna, del resto, è nome che sa di giudizio, ma non giudizio dato bensì ancora da dare: la terna, ... Leggi su agi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - In inglese la chiamano "short list", ad presupporre una prima scrematura che sarebbe già avvenuta a monte. Ma la novità allora è duplice: quella presentata oggi dal centrodestra è la prima terna che appare nella storia delle elezioni per ile, al contempo, non si tratterebbe di una terna, giacché appena l'hanno presentata subito qualcuno ha aggiunto un paio di nomi. E tre più due fa cinque, e short questa lista non lo è più. Insomma, ilnellanon c'è, forse, almeno quello giusto, e tutto riprende allora come se nulla fosse stato, e i tre sono una; ma unadi soli tre petali, in effetti, non s'è mai vista. Così la scrematura lascia il posto all'aggiunta. Terna, del resto, èche sa di giudizio, ma non giudizio dato bensì ancora da dare: la terna, ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale antica Il Quirinale e l'antica questione del nome della rosa Eccoti la rosa, disse Bettino a chi stava al Quirinale in quegli anni. Era il 1992: a fare il Presidente del Consiglio toccava a lui (o almeno lui ne era convinto), ma un mese prima avevano beccato ...

Marcello Pera/ Chi è il candidato Presidente della Repubblica per il Centrodestra ... negli ultimi anni il candidato del Centrodestra per il Quirinale Marcello Pera è tornato alla sua antica passione, gli studi filosofici, concentrandosi sul rapporto tra storia europea e ...

Eccoti la rosa, disse Bettino a chi stava al Quirinale in quegli anni. Era il 1992: a fare il Presidente del Consiglio toccava a lui (o almeno lui ne era convinto), ma un mese prima avevano beccato ...

... negli ultimi anni il candidato del Centrodestra per il Quirinale Marcello Pera è tornato alla sua antica passione, gli studi filosofici, concentrandosi sul rapporto tra storia europea e ...

Quella presentata ieri dal centrodestra è la prima terna che appare nella storia delle elezioni per la presidenza della Repubblica e, al contempo, non si tratterebbe di una terna, giacché appena l'han ...

Chi è Marcello Pera, il candidato Presidente della Repubblica nella rosa dei tre nomi avanzata dal Centrodestra nella corsa al Quirinale ...