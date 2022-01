Green Pass, si va verso l’estensione illimitata per chi ha fatto anche la terza dose di vaccino (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per chi ha fatto la terza dose del ciclo vaccinale il Green Pass avrà una durata illimitata. È questo l’orientamento che sta prendendo corpo nel governo, in attesa di una decisione in arrivo dopo l’elezione del presidente della Repubblica. Il tema è però già sul tavolo perché tra tre mesi inizieranno a scadere i certificati verdi dei primi ad aver effettuato il booster ad ottobre e, inoltre, non esistono al momento pareri di Ema e Aifa sulla quarta dose. Fino a quanto le due agenzie del farmaco, quella europea e quella italiana, non si esprimeranno gli attuali Green Pass da vaccino continueranno a essere validi. Con la fase pandemica che va delineandosi e l’arrivo nei mesi più caldi, ormai notoriamente i meno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per chi haladel ciclo vaccinale ilavrà una durata. È questo l’orientamento che sta prendendo corpo nel governo, in attesa di una decisione in arrivo dopo l’elezione del presidente della Repubblica. Il tema è però già sul tavolo perché tra tre mesi inizieranno a scadere i certificati verdi dei primi ad aver effettuato il booster ad ottobre e, inoltre, non esistono al momento pareri di Ema e Aifa sulla quarta. Fino a quanto le due agenzie del farmaco, quella europea e quella italiana, non si esprimeranno gli attualidacontinueranno a essere validi. Con la fase pandemica che va delineandosi e l’arrivo nei mesi più caldi, ormai notoriamente i meno ...

