“Everything’s electric”, il nuovo singolo di Liam Gallagher in attesa di “C’Mon You Know” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) MANCHESTER – Ormai archiviati da tempo gli Oasis, che aveva creato negli anni ’90 insieme al fratello Noel, Liam Gallagher è pronto per riaffacciarsi sulle scene: il vocalist pubblicherà infatti il nuovo singolo “Everything’s electric” il prossimo 4 febbraio. Tutto questo in attesa del nuovo album “C’Mon You Know”, che sarà disponibile dal 27 maggio, mentre sul fronte live il rocker inglese si esibirà al Festival di Knebworth il 4 giugno, nonché a Lucca il 6 luglio insieme ai Kasabian. Va ricordato che l’enorme richiesta di biglietti ha da sempre contraddistinto i tour solisti di Liam, e infatti il concerto a Knebworth è già sold out. Dopo la parentesi con i Beady Eye (che si sono sciolti nel 2014), l’artista aveva ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) MANCHESTER – Ormai archiviati da tempo gli Oasis, che aveva creato negli anni ’90 insieme al fratello Noel,Gallagher è pronto per riaffacciarsi sulle scene: il vocalist pubblicherà infatti il” il prossimo 4 febbraio. Tutto questo indelalbum “You”, che sarà disponibile dal 27 maggio, mentre sul fronte live il rocker inglese si esibirà al Festival di Knebworth il 4 giugno, nonché a Lucca il 6 luglio insieme ai Kasabian. Va ricordato che l’enorme richiesta di biglietti ha da sempre contraddistinto i tour solisti di, e infatti il concerto a Knebworth è già sold out. Dopo la parentesi con i Beady Eye (che si sono sciolti nel 2014), l’artista aveva ...

Advertising

vritilovesliam : RT @rockolpoprock: Liam Gallagher: il nuovo singolo è 'Everything's Electric' - rockolpoprock : Liam Gallagher: il nuovo singolo è 'Everything's Electric' - vritilovesliam : RT @rockmylifeita: RT@ VirginRadioIT Liam Gallagher annuncia il nuovo singolo 'Everything’s Electric': in uscita il 4 febbraio ?? Tutti i d… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Liam Gallagher annuncia il nuovo singolo 'Everything’s Electric': in uscita il 4 febbraio ?? Tutt… - Venusias : RT @VirginRadioIT: Liam Gallagher annuncia il nuovo singolo 'Everything’s Electric': in uscita il 4 febbraio ?? Tutti i dettagli @liamgalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Everything’s electric Liam Gallagher, annunciato il nuovo singolo Everything's Electric Radiofreccia