Diego Costa Salernitana | fumata grigio scura

GoalItalia : Clamoroso: Diego Costa alla Salernitana, accordo raggiunto ?????? - CB_Ignoranza : È la stagione 2013/14: Franck Ribery vince l’ennesima Bundesliga con il Bayern e Diego Costa la Liga con l’Altletic… - CalcioNews24 : #DiegoCosta #Salernitana, fumata grigio scura - mipiscio : NIENTE DIEGO COSTA sono molto triste se domani mattina Verdi non è già a salerno mi metto a piangere - SEMPREFMILAN : RT @NickCecca: Salernitana, sfuma l’ipotesi Diego Costa, la caccia all’attaccante continua -

Commenta per primosi allontana dalla Salernitana . Il club campano ha infatti dubbi sulla tenuta fisica del centravantiLa Salernitana è scatenata sul mercato. Oggi hanno svolto il primo allenamento Sepe e Mazzocchi, si lavora per il colpoma c'è anche Simone Verdi per l'attacco. Verdi con Juric non sta trovando spazio, ha totalizzato solo quattro presenze di 88 minuti complessivi, realizzando un gol alla seconda giornata ...Ascolta la versione audio dell'articolo Fumata grigia sul possibile passaggio di Diego Costa alla Salernitana: il contratto è stato proposto ma ci sarebbero dubbi sulla condizione atletica Non arrivan ...Niente Salernitana per Diego Costa. Il club campano non è infatti convinto delle condizioni fisiche dell'attaccante spagnolo classe 1988. L'ex ...