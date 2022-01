Cristina Marino | “Mio marito Luca Argentero? Le donne invadenti mi irritano | mancano di rispetto”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)parla di sé in un’intervista al Corriere della Sera. E di suo. Imprenditrice, attrice, influncer, mette subito le cose in chiaro: “Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposare, sarei stata matta! Su di lui sono tranquillissima, assolutamente — racconta — ma mi irrita la mancanza didi alcune”., 30 anni, conha una figlia, Nina Speranza. L’attrica spiega: “Mi indispongono leche davanti a me palesemente sono, che urlano “Oddio ti amo”, “Oddio che bello”, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti ...

non sopporta le fan di Luca Argentero , o meglio, alcune di loro. ' Mi indispongono le donne che davanti a me sono invadenti, come se non ci fossi', sottolinea al Corriere della Sera . ...... "Stare bene è uno stile di vita, con una disciplina rigorosa" "Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposare Luca Argentero , sarei stata matta!" così, 30 anni, milanese, ..."Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposarlo, sarei stata matta". La premessa è d'obbligo eppure Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, non riesce a tollerare proprio tutto. "Su di lui sono tr ...