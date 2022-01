Covid: salgono ricoveri nei reparti ordinari, in leggero aumento terapie intensive. DATI (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sale ancora il numero di pazienti positivi ricoverati con sintomi in Italia: sono 20.027, 165 più di ieri. In rianimazione i posti letto occupati sono 1.694 (+9). Secondo il bollettino del 25 gennaio, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 186.740 su 1.397.245 tamponi: la percentuale di contagiati è al 13,4% (era al 15%). In totale, i casi dall’inizio della pandemia sono 10.212.621 e i decessi 144.343 (+468) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sale ancora il numero di pazienti positivi ricoverati con sintomi in Italia: sono 20.027, 165 più di ieri. In rianimazione i posti letto occupati sono 1.694 (+9). Secondo il bollettino del 25 gennaio, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 186.740 su 1.397.245 tamponi: la percentuale di contagiati è al 13,4% (era al 15%). In totale, i casi dall’inizio della pandemia sono 10.212.621 e i decessi 144.343 (+468)

Advertising

DiMarzio : #Salernitana, salgono a 9 i calciatori positivi: al momento salterebbe il derby col #Napoli - globenoteslive : Covid: salgono i contagi, i casi gravi e i morti in Israele - positanonews : Covid-19, salgono a 2.997 gli attualmente positivi. Sono 600 i nuovi contagi a Vico Equense tra le #news… - statodelsud : Covid: salgono ricoveri nei reparti ordinari, in leggero aumento terapie intensive. DATI - Pino__Merola : Covid: salgono ricoveri nei reparti ordinari, in leggero aumento terapie intensive. DATI -

Ultime Notizie dalla rete : Covid salgono Nei Grigioni i casi sono in aumento Una persona la 243ma da inizio pandemia morta a causa del Covid nelle ultime 24 ore nei Grigioni, dove i contagi sono in aumento per il secondo giorno ...924 e i casi attivi posti in isolamento salgono ...

Tod's recupera livelli pre - covid: ricavi 2021 salgono a 883,8 mln (+38,7% a/a) I ricavi del gruppo sono tornati a livelli prossimi a quelli pre - covid, spinti dalla accelerazione di Tod's nella seconda parte dell'anno e dalla forte crescita di Roger Vivier. Le vendite hanno ...

Covid: salgono i contagi, i casi gravi e i morti in Israele ANSA Nuova Europa A1 Femminile - La Molisana Campobasso: rinviato il recupero ad Empoli Ancora attesa per il rientro sul parquet per i #fioridacciaio. Salta anche il recupero della gara inizialmente programmata per il 6 gennaio e poi prevista, quale recupero, il 27 contro ...

Negava l'esistenza del Covid: il virus uccide il professor Iovine muore a 64 anni CASTELFRANCO - Era salito sulla cattedra di diverse scuole superiori castellane. La scorsa settimana è stato ucciso dal Covid a 64 anni. L'ennesima vittima del virus è il ...

Una persona la 243ma da inizio pandemia morta a causa delnelle ultime 24 ore nei Grigioni, dove i contagi sono in aumento per il secondo giorno ...924 e i casi attivi posti in isolamento...I ricavi del gruppo sono tornati a livelli prossimi a quelli pre -, spinti dalla accelerazione di Tod's nella seconda parte dell'anno e dalla forte crescita di Roger Vivier. Le vendite hanno ...Ancora attesa per il rientro sul parquet per i #fioridacciaio. Salta anche il recupero della gara inizialmente programmata per il 6 gennaio e poi prevista, quale recupero, il 27 contro ...CASTELFRANCO - Era salito sulla cattedra di diverse scuole superiori castellane. La scorsa settimana è stato ucciso dal Covid a 64 anni. L'ennesima vittima del virus è il ...