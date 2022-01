Covid: incontro al Maeci, solo con l'equità vaccinale si può uscire dalla pandemia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen, (Labitalia) - solo attraverso la vaccinazione globale anche la nostra parte di mondo potrà uscire dalla pandemia: l'equità vaccinale non è questione di buoni sentimenti, ma di strategia per uscire dall'emergenza. È questo il messaggio che è emerso unanime nel corso dell'incontro organizzato da Fiera Roma e Amref “Salute e sviluppo: l'impegno per l'Africa”. L'appuntamento, che si è tenuto oggi presso il Maeci, ha preso spunto dai risultati dell'indagine “La narrazione sull'Africa” realizzata da Ipsos per Amref Health Africa - Italia. A sottolineare la centralità del tema salute per la cooperazione allo sviluppo è stata la vice ministra Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Marina Sereni. "La ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen, (Labitalia) -attraverso la vaccinazione globale anche la nostra parte di mondo potrà: l'non è questione di buoni sentimenti, ma di strategia perdall'emergenza. È questo il messaggio che è emerso unanime nel corso dell'organizzato da Fiera Roma e Amref “Salute e sviluppo: l'impegno per l'Africa”. L'appuntamento, che si è tenuto oggi presso il, ha preso spunto dai risultati dell'indagine “La narrazione sull'Africa” realizzata da Ipsos per Amref Health Africa - Italia. A sottolineare la centralità del tema salute per la cooperazione allo sviluppo è stata la vice ministra Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Marina Sereni. "La ...

Advertising

PieriDei : Un mio conoscente ha avuto il covid fine 2020, ora dopo 3 dosi ce l'ha ancora ed è all'ospedale per fare i monoclon… - lookati_inside : @giomasmic @EleME00 Ma siamo sempre lì col discorso: il covid puoi prenderlo oppure no, e se lo prendi rischiare la… - PaoloBMb70 : RT @ilcittadinomb: Covid, Fontana dopo incontro Regioni: «Rivedere sistema quarantene, anche a scuola, e sistema dei colori» - Latina_Oggi : Covid scuola, il sindaco Coletta convoca i presidi per cercare soluzioni Domani pomeriggio l’incontro in videoconfe… - MarcellaCampag2 : @lfredo_6704 Mi dispiace veramente. È scesa una cappa nera su tutto a causa del Covid. Chi era già single ha perso… -