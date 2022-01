Covid, dal primo febbraio basterà il green pass per entrare in Italia dai paesi Ue: Speranza firma l’ordinanza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che proroga le misure per chi arriva da paesi stranieri. Per i viaggiatori provenienti dai paesi dell’Unione Europea, dal primo febbraio sarà sufficiente il green pass. Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative ai corridoi turistici che sono estesi ad altre sei destinazioni: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese. l’ordinanza del ministro fa seguito e recepisce la raccomandazione arrivata ieri dal Consiglio europeo. L’Unione europea si prepara infatti ad abbandonare la mappa del contagio, sino ad oggi criterio principale per definire le aree più colpite dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Ministro della Salute, Roberto, hato una nuova ordinanza che proroga le misure per chi arriva dastranieri. Per i viaggiatori provenienti daidell’Unione Europea, dalsarà sufficiente il. Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative ai corridoi turistici che sono estesi ad altre sei destinazioni: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.del ministro fa seguito e recepisce la raccomandazione arrivata ieri dal Consiglio europeo. L’Unione europea si prepara infatti ad abbandonare la mappa del contagio, sino ad oggi criterio principale per definire le aree più colpite dalla ...

