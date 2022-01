Civitavecchia, al via i lavori di riqualificazione di viale Lazio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Civitavecchia – Cantiere aperto in viale Lazio. Quella che l’Assessorato ai lavori pubblici ha messo in campo è una approfondita riqualificazione dell’arteria di collegamento tra i due popolosi quartieri di Campo dell’Oro e San Gordiano. L’area è stata oggetto di un sopralluogo del Presidente del Consiglio comunale Emanuela Mari e dell’Assessore Roberto D’Ottavio. Quest’ultima spiega : “Lo stato di degrado della strada, una delle più importanti della città, è sotto gli occhi di tutti. E non era sfuggito neanche alla nostra Amministrazione comunale, che aveva anche avviato alcune migliorie, in attesa di un intervento più risolutivo. Quest’ultimo è quello attualmente in corso: dapprima si opererà sui marciapiedi, fortemente sconnessi, assicurando una fruizione finalmente in sicurezza da parte di pedoni e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 26 gennaio 2022)– Cantiere aperto in. Quella che l’Assessorato aipubblici ha messo in campo è una approfonditadell’arteria di collegamento tra i due popolosi quartieri di Campo dell’Oro e San Gordiano. L’area è stata oggetto di un sopralluogo del Presidente del Consiglio comunale Emanuela Mari e dell’Assessore Roberto D’Ottavio. Quest’ultima spiega : “Lo stato di degrado della strada, una delle più importanti della città, è sotto gli occhi di tutti. E non era sfuggito neanche alla nostra Amministrazione comunale, che aveva anche avviato alcune migliorie, in attesa di un intervento più risolutivo. Quest’ultimo è quello attualmente in corso: dapprima si opererà sui marciapiedi, fortemente sconnessi, assicurando una fruizione finalmente in sicurezza da parte di pedoni e ...

Terzobinarioit : Lavori al via in viale Lazio a Civitavecchia - 0766news_TripTv : ?? Civitavecchia, Fratelli d’Italia: “Un mese senz'acqua in via Leo Sposito” ???? Leggi l'articolo ??… - tusciaweb : Lavori pubblici, via al cantiere su viale Lazio Civitavecchia - Riceviamo e pubblichiamo - Cantiere aperto - Etrurianews : 'Interruzione del servizio idrico da quasi un mese: ennesima dimostrazione dello stato di abbandono in cui versano… - rotaruchristina : RT @romatoday: Mozzicone di sigaretta dal balcone e scoppia l'incendio nel cortile condominiale -

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia via Stupro Roma, droga e festini a luci rosse: così la gang di Capodanno era a caccia di nuove prede Lo chiameremo Giacomo che la sera di quel luglio alle 22 si trova a Casal Bruciato, in via ... un anno più tardi, il 16 dicembre 2021 Ranieri viene fermato alla barriera autostradale di Civitavecchia ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25 - 01 - 2022 ore 18:45 ...RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DELL'INCROCIO CON LA PROVINCIALE SANTO STEFANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN VIA ...

Civitavecchia - Fratelli d'Italia: "Un mese senz'acqua in via Leo Sposito" Paolo Gianlorenzo Pensioni alle Poste in pagamento alle Poste da oggi Roma, gennaio 2022 – Poste Italiane comunica che a Civitavecchia e sul Litorale Nord le pensioni del mese di febbraio verranno accreditate a partire da mercoledì 26 gennaio per i titolari di un Libret ...

Poste italiane, da domani via al pagamento delle pensioni di febbraio CIVITAVECCHIA - Poste Italiane comunica che a Civitavecchia e sul Litorale Nord le pensioni del mese di febbraio verranno accreditate a partire da mercoledì 26 gennaio per i titolari di un Libretto di ...

Lo chiameremo Giacomo che la sera di quel luglio alle 22 si trova a Casal Bruciato, in... un anno più tardi, il 16 dicembre 2021 Ranieri viene fermato alla barriera autostradale di......RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DELL'INCROCIO CON LA PROVINCIALE SANTO STEFANO NEI DUE SENSI DI MARCIA INAURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONEIN...Roma, gennaio 2022 – Poste Italiane comunica che a Civitavecchia e sul Litorale Nord le pensioni del mese di febbraio verranno accreditate a partire da mercoledì 26 gennaio per i titolari di un Libret ...CIVITAVECCHIA - Poste Italiane comunica che a Civitavecchia e sul Litorale Nord le pensioni del mese di febbraio verranno accreditate a partire da mercoledì 26 gennaio per i titolari di un Libretto di ...