Borsa | Milano prosegue a +2% | in luce energia e auto

Advertising

zazoomblog : Borsa: Europa tonica attende Wall Street e Fed Milano +21% - #Borsa: #Europa #tonica #attende - serenel14278447 : Piazza Affari vola a +2% con banche ed energia -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Agenzia ANSA

Ladi(+2%) prosegue in netto rialzo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è sostenuta dall'andamento positivo di energie, banche e auto. Lo spread tra Btp e Bund sale a 137 ...Prevalgono gli acquisti nelladi, al pari delle principali Borse Europee, in una seduta focalizzata sulla conclusione del primo meeting FED del 2022 atteso in serata. "Tutta l'attenzione sarà rivolta a indicazioni ...Aziende italiane acquistano a prezzi inferiori a mercato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 gen - 'La Russia considera l'Italia come uno dei suoi principali partner economici'. E' una delle f ...Bene quasi tutte le blue chips, in volata Tod's (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 gen - Borse europee a passo di carica, confortate ...