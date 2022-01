BMW X2 - La Edition GoldPlay è per chi vuol farsi notare

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La BMW X2 viene declinata in una nuova serie speciale denominata, che sarà proposta a partire da marzo in combinazione con tutte le motorizzazioni benzina e diesel della gamma. Per il mercato italiano, tempi di lancio e disponibilità di questa variante della Suv non sono stati comunicati. Verde e oro per distiguersi. La personalizzazione è decisamente vistosa e gioca sul forte contrasto tra la verniciatura esclusiva San Remo Green Metallic con dettagli High-Gloss Black e finiture Galvanic Gold applicate alle calotte degli specchietti, al doppio rene anteriore, alle grafiche adesive sulle fiancate e ai cerchi di lega da 19". Il colore giallo oro torna nelle cuciture dei rivestimenti in pelle Dakota dei sedili sportivi di serie e nella grafica incisa per la prima volta al laser sui pannelli Dark Graphite Matt della plancia. All'esterno ...