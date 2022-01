Australian Open 2022 | Danielle Collins | “Penso che la potenza e la velocità complessive siano migliorate”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tre anni dopo aver raggiunto la sua prima semifinale del Grand Slam,è tornata tra le migliori quattro aglidi tennis: la statunitense ha sconfitto la francese Alizé Cornet per 7-5 6-1 nei quarti di finale dopo 1 ora e 28 minuti di gioco. La testa di serie numero 27 ha dichiarato in conferenza stampa: “che il mio servizio sia diventato molto più forte.che la mia resistenza in campo sia migliorata enormemente.che lae la“. Così l’americana: “È qualcosa su cui mi sono concentrata tanto negli ultimi due anni.che sia probabilmente la differenza ...

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - MasterblogBo : MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Finisce ai quarti la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open, primo Slam de… - infoitsport : Australian Open 2022, programma 27 gennaio: orari semifinali donne, ordine di gioco, programma, tv, streaming -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Il Frecciarossa del tennis ferma la sua corsa a Melbourne. Ancora troppa la differenza tra il 20enne italiano e il greco numero 4 al mondo che lo batte 6 - 3 6 - 4 6 - 2 e vola in semifinale dove ...Termina nei quarti di finale l'avventura di Simone Bolelli e Fabio Fognini nel torneo di doppio agli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Il 36enne di Budrio, numero 25 del ranking di specialità e ...Termina il sogno di Jannik Sinner agli Australian Open: il numero 10 al mondo viene spazzato via dal Stefanos Tsitsipas (numero 4) 6-3, 6-4, 6-2 nella sfida valida per la qualificazione alle ...Tre anni dopo aver raggiunto la sua prima semifinale del Grand Slam, Danielle Collins è tornata tra le migliori quattro agli Australian Open 2022 di tennis: la statunitense ha sconfitto la francese Al ...