Australian Open 2022 | celebrato il risultato storico di Berrettini | lo “Stivale” raffigurato con la sua immagine

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Matteoè diventato il primo italiano della storia a conquistare l’accesso alle semifinali degli. La vittoria contro il francese Gael Monfils ha regalato al romano una grandissima soddisfazione, anche per quello che rappresenta nel proprio percorso agonistico. L’azzurro, infatti, è l’unico tennista italiano a essere approdato alle semifinali di tre tornei diversi del Grande Slam e questo certifica ogni ragionevole dubbio quello chesta facendo sui campi da gioco. Proprio per la portata storica menzionata, l’account twitter deglii hanno voluto celebrare il riscontro del classe ’96 del Bel Paese., Matteoin semifinale in tre diversi ...

