Arrestato il compagno della donna trovata morta in casa a Roma (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Svolta nelle indagini sulla morte di Simona Michelangeli, la 41enne trovata cadavere il 18 gennaio scorso nella sua abitazione a San Paolo, nei pressi del Ponte di Ferro, a Roma. La polizia, su disposizione del gip, ha Arrestato mercoledì mattina il compagno, di 42 anni, già indagato per maltrattamenti in famiglia: secondo gli accertamenti degli investigatori della Squadra Mobile e del commissariato San Paolo l'uomo sarebbe responsabile di vessazioni e percosse nei confronti della donna che poi aveva cercato di far soccorrere dal 118 chiedendo aiuto dopo averla trovata, secondo la sua versione dei fatti, in crisi respiratoria sdraiata a letto. "Violenze fisiche e psicologiche sulla compagna. Botte che l'hanno portata alla morte. E, come se non ... Leggi su agi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Svolta nelle indagini sulla morte di Simona Michelangeli, la 41ennecadavere il 18 gennaio scorso nella sua abitazione a San Paolo, nei pressi del Ponte di Ferro, a. La polizia, su disposizione del gip, hamercoledì mattina il, di 42 anni, già indagato per maltrattamenti in famiglia: secondo gli accertamenti degli investigatoriSquadra Mobile e del commissariato San Paolo l'uomo sarebbe responsabile di vessazioni e percosse nei confrontiche poi aveva cercato di far soccorrere dal 118 chiedendo aiuto dopo averla, secondo la sua versione dei fatti, in crisi respiratoria sdraiata a letto. "Violenze fisiche e psicologiche sulla compagna. Botte che l'hanno portata alla morte. E, come se non ...

