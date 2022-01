Andrea Lo Cicero | chi è la moglie Roberta Fiore

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dal campo alla guida dei giocatori in quanto allenatore, poi opinionista e conduttore televisivo. La carriera diLo, ex rugbysta, è simile a quella di tante altre personalità del mondo dello sport. Quando giocava Lolo chimavano il Barone. Il soprannome non è dovuto per particolari dote sportive, fisiche o caratteriali, ma possiamo dire ‘di sangue’. Nato a Catania nel maggio 1976, la sua famiglia discende da un antico ramo nobiliare. La carriera nel rugby inizia che non è neanche maggiorenne. È il 1993 e entra nalla squadra degli armatori Catania. Da lì comincia un lungo girovagare che lo porta avanti e indietro per lo stivale: dopo la città natale va a Bologna, sale ancora più a Nord a Rovigo per poi scendere nella capitale. Ha ventiquattro anni nel 2000 quando entra nella Nazionale di Rugby. La sua ...

Andrea Lo Cicero è un ex rubgista che è diventato anche volto televisivo conosciuto. Chi è Andrea Lo Cicero: Andrea Lo Cicero, nato a Catania il 7 maggio 1976, è un ex rugbista di 45 anni. Soprannominato come "Barone" per le discendenze nobiliari della sua famiglia, Lo Cicero ha partecipato a quattro ... Andrea Lo Cicero è un ex rugbista a 15 di 45 anni. Dopo il ritiro dal rugby si è fatto apprezzare in TV come conduttore di alcuni programmi di cucina e non solo.