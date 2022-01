Amadeus, Sanremo 2022: le vallette, le novità, cast e count down (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Amadeus tra pochissimi giorni aprirà il sipario per la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Si tratta della terza consecutiva per lo showman. Il conduttore ha accettato ancora di fare da padrone di casa al Festival della canzone italiana e promette grandi sorprese. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, ha detto che ha accettato soprattutto perché voleva tornare con il pubblico in presenza. Poi è stato incoraggiato molto dalle dimostrazioni di affetto di cantanti e discografici. Leggi anche: Dove vedere la replica di Sanremo 2022 La nuova edizione del Festival di Sanremo 2022 Tra le novità della nuova edizione del Festival di Sanremo 2022 introdotte da Amadeus c’è la ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022)tra pochissimi giorni aprirà il sipario per la 72esima edizione del Festival di. Si tratta della terza consecutiva per lo showman. Il conduttore ha accettato ancora di fare da padrone di casa al Festival della canzone italiana e promette grandi sorprese. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, ha detto che ha accettato soprattutto perché voleva tornare con il pubblico in presenza. Poi è stato incoraggiato molto dalle dimostrazioni di affetto di cantanti e discografici. Leggi anche: Dove vedere la replica diLa nuova edizione del Festival diTra ledella nuova edizione del Festival diintrodotte dac’è la ...

