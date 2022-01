«Vlahovic pensa solo al calcio, non si lamenta né si ferma mai, è un predatore» (Di martedì 25 gennaio 2022) Ormai è tormentone Vlahovic. La Gazzetta dello Sport intervista EIvica Iliev, ex attaccante di Messina e Genoa, direttore sportivo del Partizan. Fu lui a vendere il serbo alla Fiorentina di Corvino. Lo aveva conosciuto quando aveva 15 anni. «Debuttò in prima squadra quasi 6 mesi dopo che io ero diventato d.s. ed era già un fenomeno. Non scherzo. Il mio miglior giocatore di sempre. Era fortissimo; con Tomic, il tecnico, decidemmo di portarlo subito in prima squadra. Si vedeva dove sarebbe arrivato, anche per il fisico già sviluppato, le qualità tecniche, la testa sempre sulle spalle. Non si spaventò nemmeno nel derby a 16 anni». Aveva un carattere incredibile, dice, una volontà straordinaria. «Carattere incredibile, volontà che ci metteva e ci mette. Non aveva e non ha distrazioni, pensa solo al calcio, a migliorare e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 25 gennaio 2022) Ormai è tormentone. La Gazzetta dello Sport intervista EIvica Iliev, ex attaccante di Messina e Genoa, direttore sportivo del Partizan. Fu lui a vendere il serbo alla Fiorentina di Corvino. Lo aveva conosciuto quando aveva 15 anni. «Debuttò in prima squadra quasi 6 mesi dopo che io ero diventato d.s. ed era già un fenomeno. Non scherzo. Il mio miglior giocatore di sempre. Era fortissimo; con Tomic, il tecnico, decidemmo di portarlo subito in prima squadra. Si vedeva dove sarebbe arrivato, anche per il fisico già sviluppato, le qualità tecniche, la testa sempre sulle spalle. Non si spaventò nemmeno nel derby a 16 anni». Aveva un carattere incredibile, dice, una volontà straordinaria. «Carattere incredibile, volontà che ci metteva e ci mette. Non aveva e non ha distrazioni,al, a migliorare e ...

