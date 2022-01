Vlahovic, la sua abitazione a Firenze sorvegliata dalla Digos (Di martedì 25 gennaio 2022) La Questura ha deciso di attivare la sorveglianza della Digos sotto la casa di Vlahovic. Le ultime sulla situazione dell’attaccante Vlahovic sorvegliato speciale…non solo dalla Juve. Come riferisce FirenzeViola.it, infatti, la Questura ha deciso di effettuare turni di sorveglianza sotto la casa del bomber della Fiorentina a Firenze dopo le notizie di un suo imminente trasferimento al club bianconero e gli striscioni affissi dai tifosi della viola vicino al Franchi. L’abitazione di Vlahovic, attualmente positivo al Covid, è sorvegliata dalla Digos. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) La Questura ha deciso di attivare la sorveglianza dellasotto la casa di. Le ultime sulla situazione dell’attaccantesorvegliato speciale…non soloJuve. Come riferisceViola.it, infatti, la Questura ha deciso di effettuare turni di sorveglianza sotto la casa del bomber della Fiorentina adopo le notizie di un suo imminente trasferimento al club bianconero e gli striscioni affissi dai tifosi della viola vicino al Franchi. L’di, attualmente positivo al Covid, è. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : Sarà #Vlahovic 9?? a scegliere la sua nuova destinazione: e la #Juventus è in cima alla lista dei suoi desideri. La… - marcoconterio : Oggi la #Juventus formalizzerà la sua proposta da 67 milioni per Dusan #Vlahovic Oggi contatto previsto tra l'ento… - _Morik92_ : E aggiunge sempre ai microfoni di Sportitalia: 'Ci dirà lui quale sarà la sua scelta. La valutazione di #Vlahovic è… - MarinaJu4ever : Il 6 Febbraio Dusan Vlahovic giocherà la sua prima partita con la maglia della Juventus ?? Aumentate la capienza negli stadi stronzi! - giothepink : @FabDellaValle complimenti per l'attendibilità della fonte, si fida di lei evidentemente. Però, alla sua fonte, può… -