Ultime Notizie Roma del 25-01-2022 ore 08:10 (Di martedì 25 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il primo lo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica si conclude con una fumata nera a farla da padrone sono state le schede bianche complessivamente 672 ma sulla carta dovevano essere circa 200 di più i grandi elettori sono riconvocati a Montecitorio oggi pomeriggio alle ore 15 per la seconda votazione anche nello scrutinio di oggi per leggere il capo dello Stato ancora il forum dei due terzi dei votanti Cambiamo argomento andiamo all’estero una giornata di tensione sulla questione Ucraina il presidente del nuovo mi ha convocato una riunione urgente del Consiglio della sicurezza e difesa di fronte a minacce interne ed esterne rivedendo in un comunicato successivo la sua disponibilità Alla diplomazia negoziati per ridurre la tensione nell’est del paese ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il primo lo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica si conclude con una fumata nera a farla da padrone sono state le schede bianche complessivamente 672 ma sulla carta dovevano essere circa 200 di più i grandi elettori sono riconvocati a Montecitorio oggi pomeriggio alle ore 15 per la seconda votazione anche nello scrutinio di oggi per leggere il capo dello Stato ancora il forum dei due terzi dei votanti Cambiamo argomento andiamo all’estero una giornata di tensione sulla questione Ucraina il presidente del nuovo mi ha convocato una riunione urgente del Consiglio della sicurezza e difesa di fronte a minacce interne ed esterne rivedendo in un comunicato successivo la sua disponibilità Alla diplomazia negoziati per ridurre la tensione nell’est del paese ...

