"Tempo buttato nel cesso, non capiscono un ca***": Quirinale, la sfuriata di Vittorio Feltri: i politici umiliati (Di martedì 25 gennaio 2022) Al termine di una prima, lunga, giornata di votazioni per il Quirinale, si chiude con uno scontatissimo nulla di fatto: tutto come previsto, fumata nera, anzi nerissima. Stravincono le schede bianche, il candidato che prende più voti è Paolo Maddalena, il magistrato lanciato dagli ex grillini. La lunga liturgia della politica sul presidente della Repubblica, insomma, è appena iniziata. E tra chi però perde subito la pazienza c'è Vittorio Feltri, il direttore editoriale di Libero, che come al solito non le manda a dire. La critica, sintetica e piuttosto feroce, piove direttamente su Twitter, laddove il direttore dedica alla prima giornata di voto quirinalizio un pensiero per nulla allusivo. "Oggi si è buttata nel cesso una giornata di votazioni per la presidenza della Repubblica - premette -. Domani (ovvero ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Al termine di una prima, lunga, giornata di votazioni per il, si chiude con uno scontatissimo nulla di fatto: tutto come previsto, fumata nera, anzi nerissima. Stravincono le schede bianche, il candidato che prende più voti è Paolo Maddalena, il magistrato lanciato dagli ex grillini. La lunga liturgia della politica sul presidente della Repubblica, insomma, è appena iniziata. E tra chi però perde subito la pazienza c'è, il direttore editoriale di Libero, che come al solito non le manda a dire. La critica, sintetica e piuttosto feroce, piove direttamente su Twitter, laddove il direttore dedica alla prima giornata di voto quirinalizio un pensiero per nulla allusivo. "Oggi si è buttata neluna giornata di votazioni per la presidenza della Repubblica - premette -. Domani (ovvero ...

