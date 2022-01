Serie C, 10 turni a un calciatore della Vis Pesaro per razzismo (Di martedì 25 gennaio 2022) Ancora episodi di razzismo sui campi di calcio. Accade in Lega Pro, dove Francesco Paolo Cusumano della Vis Pesaro si è visto infliggere dal giudice sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi, ben dieci giornate di squalifica per “avere al 46? st tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario, proferendo nei confronti del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 25 gennaio 2022) Ancora episodi disui campi di calcio. Accade in Lega Pro, dove Francesco Paolo CusumanoVissi è visto infliggere dal giudice sportivoLega Pro, Stefano Palazzi, ben dieci giornate di squalifica per “avere al 46? st tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di unavversario, proferendo nei confronti del L'articolo

Advertising

MarcoR222 : RT @CalcioFinanza: Serie C, 10 giornate di squalifica a un calciatore della Vis Pesaro per razzismo - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Serie C, 10 giornate di squalifica a un calciatore della Vis Pesaro per razzismo - CalcioFinanza : Serie C, 10 giornate di squalifica a un calciatore della Vis Pesaro per razzismo - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Serie C, 10 turni a un calciatore della Vis Pesaro per razzismo: Ancora episodi di razzismo s… - OdeonZ__ : Da Inter-Roma a Juve-Sassuolo: date e orari dei quarti di Coppa Italia -