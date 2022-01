Sci alpino, Federica Brignone: “Due manche solide finalmente, spero che il podio arrivi al momento giusto…” (Di martedì 25 gennaio 2022) Federica Brignone ha chiuso in quarta posizione lo slalom gigante odierno di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021-2022. La 31enne valdostana, sesta a metà gara, ha mancato l’appuntamento con il podio (che manca per lei da 407 giorni in questa specialità) per soli cinque centesimi in favore della francese Tessa Worley. “Ho fatto due manche solide finalmente, dopo che a Lienz avevo fatto una manche non buona ed una seconda eccezionale, con il miglior tempo. L’aver disputato due manche buone è un’ottima notizia per il mio gigante. È la quarta volta che arrivo quarta nelle ultime gare per una questione di centesimi; mi piacerebbe finire sul podio ma, a questo punto, spero ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)ha chiuso in quarta posizione lo slalom gigante odierno di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci2021-2022. La 31enne valdostana, sesta a metà gara, ha mancato l’appuntamento con il(che manca per lei da 407 giorni in questa specialità) per soli cinque centesimi in favore della francese Tessa Worley. “Ho fatto due, dopo che a Lienz avevo fatto unanon buona ed una seconda eccezionale, con il miglior tempo. L’aver disputato duebuone è un’ottima notizia per il mio gigante. È la quarta volta che arrivo quarta nelle ultime gare per una questione di centesimi; mi piacerebbe finire sulma, a questo punto,...

Advertising

Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Petra Vlhova davanti a tutte dopo la 1ª manche! ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Kronplatz - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: 'Arrivo in partenza e so di potermi giocare determinati risultati. Se fai le cose fatte bene, puoi farlo' E date le con… -