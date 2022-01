Salvini fa i nomi dei candidati del centrodestra per il Quirinale | “Pera | Moratti e Nordio”

(Di martedì 25 gennaio 2022) ”Il vertice diappena terminato è stato lungo e proficuo. Ilè compatto e siamo uniti, ci muoviamo l’unisono dall’inizio alla fine”, fa sapere Matteoin conferenza stampa nell’Auletta di gruppo per la presentazione deidelper il Colle. La “rosa” presentata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia comprende tre figure, da presentare al centrosinistra “senza veti” per provare a cercare un accordo per il. Sul tavolo idell’ex senatore di FI e Presidente del Senato nella XIV Legislatura Marcello, dell’assessora al Welfare di Regione Lombardia Letiziae di Carlo, ex procuratore aggiunto della Procura di Venezia. “Nessuno di loro ha una ...

Il centrodestra ha appena annunciato - nel corso di una conferenza stampa congiunta tra, Meloni e Tajani - i treche proporrà per la corsa al Colle: la prima è Letizia Moratti , vicepresidente della Regione Lombardia, Marcello Pera, ex presidente del Senato e Carlo Nordio, ...Il premier ieri è sceso in campo, ha avuto contatti con, Letta, Conte . Oggi Letta ha abuto "un colloquio costruittivo" con Tajani in cui sono stati vagliari"con l'auspicio di arrivare ...Il Centrodestra punta sull'ex presidente del Senato Marcello Pera, sull'ex sindaco di Milano Letizia Moratti e sulll'ex pm Carlo Nordio.Quirinale, l'ipotesi Draghi al Colle e maggioranza allargata a Chigi per affrontare emergenza Covid Dopo l'ultimo Cdm è chiaro che difficilmente l'attuale maggioranza resterebbe in piedi senza Mario D ...