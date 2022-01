Russia-Ucraina. Israele tra due fuochi, Putin manda segnali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Al ministero della difesa israeliano a Tel Aviv sarebbero rimasti di sasso apprendendo che jet militari siriani Mig-23 e Mig-29 e russi Su-34 e Su-35 decollati dalla base di Hmeimim sulla costa mediterranea, hanno pattugliato insieme lo spazio aereo lungo i confini della Siria. E con preoccupazione i comandi militari israeliani hanno poi letto sui lanci dell’agenzia di stampa Interfax che le aviazioni dei due paesi hanno in programma di rendere regolari tali voli. Durante le esercitazioni, i piloti russi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Al ministero della difesa israeliano a Tel Aviv sarebbero rimasti di sasso apprendendo che jet militari siriani Mig-23 e Mig-29 e russi Su-34 e Su-35 decollati dalla base di Hmeimim sulla costa mediterranea, hanno pattugliato insieme lo spazio aereo lungo i confini della Siria. E con preoccupazione i comandi militari israeliani hanno poi letto sui lanci dell’agenzia di stampa Interfax che le aviazioni dei due paesi hanno in programma di rendere regolari tali voli. Durante le esercitazioni, i piloti russi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

PaoloGentiloni : Fermare l’escalation avviata dalla Russia in #Ucraina. Diplomazia per la sicurezza in Europa. Le sfere d’influenza… - EnricoLetta : Sono preoccupato per la situazione tra Ucraina e Russia e dobbiamo difendere l’Ucraina. Abbiamo bisogno di un profi… - lauraboldrini : Un’escalation di tensione rischia di portare una guerra drammatica nel cuore dell’Europa. Non bisogna inasprire i… - ldigiov : RT @agambella: Paesi occidentali insistono che la Russia potrebbe invadere l'Ucraina. La Russia insiste che l'Ucraina potrebbe attaccare il… - claudiomilani6 : RT @AndreaGiuricin: Il #TAP copre oltre il 10% del gas importato in #Italia. Ora che tensione in #ucraina per colpa della #Russia è elevata… -