Advertising

giudittasborgi : Navalny, Sobol, Gimadi, Shaveddinov, Chanysheva e Alburov sono stati inclusi nella lista di terroristi ed estremist… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Russia, Alexei Navalny inserito nella lista dei 'terroristi' #navalny - MediasetTgcom24 : Russia, Alexei Navalny inserito nella lista dei 'terroristi' #navalny - Ticinonline : Accanto a gruppi come l'ISIS è stato inserito anche Navalny, considerato «un terrorista» a tutti gli effetti.… - Yogaolic : RT @TgLa7: #Russia: #Navalny inserito nella lista dei 'terroristi' -

Ultime Notizie dalla rete : Russia Navalny

Agenzia ANSA

, rientrato un anno fa indalla Germania, dove era stato curato per un tentativo di avvelenamento subito innell'estate del 2020, sta scontando da allora una condanna a quasi due ..., rientrato un anno fa indalla Germania, dove era stato curato per un tentativo di avvelenamento subito innell'estate del 2020, sta scontando da allora una condanna a quasi due ...L'oppositore è stato inserito nella lista federale dei "terroristi ed estremisti", accanto a gruppi come l'Isis ...L'oppositore russo Alexei Navalny è stato incluso nella lista dei 'terroristi ed estremisti' redatta dall'ente Rosfinmonitoring, il Servizio federale per il monitoraggio finanziario. Lo riferisce il q ...