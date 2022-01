**Quirinale: dubbi tra dem e Leu su rosa, 'giudizio sospeso, valutiamo'** (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Il giudizio è sospeso. Ora ne parliamo al vertice". Loredana De Petris, capogruppo di Leu al Senato, risponde così all'Adnkronos mentre il Transatlantico nei capanelli dei grandi elettori non si parla d'altro della 'rose' contrapposte centrodestra e centrosinistra. Tra i parlamentari di centrosinistra ci sono dubbi sull'opportunità di avanzare una lista di nomi si parla di una terzina in cui sarebbero inseriti Andrea Riccardi e Paola Severino. "Non c'è rosa senza spine", dice De Petris alludendo ai rischi di un voto contrapposto in aula. Il punto, spiega un deputato dem di lungo corso, "è che dobbiamo capire prima come si muove il centrodestra". Intanto il senatore Pd, Andrea Marcucci, esplicita le perplessità su twitter: "Temo che di questo confronto muscolare sulle rose, restino solo le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Il. Ora ne parliamo al vertice". Loredana De Petris, capogruppo di Leu al Senato, risponde così all'Adnkronos mentre il Transatlantico nei capanelli dei grandi elettori non si parla d'altro della 'rose' contrapposte centrodestra e centrosinistra. Tra i parlamentari di centrosinistra ci sonosull'opportunità di avanzare una lista di nomi si parla di una terzina in cui sarebbero inseriti Andrea Riccardi e Paola Severino. "Non c'èsenza spine", dice De Petris alludendo ai rischi di un voto contrapposto in aula. Il punto, spiega un deputato dem di lungo corso, "è che dobbiamo capire prima come si muove il centrodestra". Intanto il senatore Pd, Andrea Marcucci, esplicita le perplessità su twitter: "Temo che di questo confronto muscolare sulle rose, restino solo le ...

Advertising

ale_dibattista : La morte di David Rossi è avvenuta per suicidio? Io ho molti dubbi al riguardo e torno a parlarne in questo video,… - TV7Benevento : **Quirinale: dubbi tra dem e Leu su rosa, 'giudizio sospeso, valutiamo'**... - infoitinterno : Quirinale 2022, dubbi Conte su Draghi. Ai leader dice 'se nuovo governo voto online' - lifestyleblogit : Quirinale 2022, dubbi Conte su Draghi. Ai leader dice 'se nuovo governo voto online' - - Giuseppeiacobe3 : Questa non è all’altezza per il Quirinale è già tanto dive è arrivata grazie forse a spinte politiche e di amicizie… -