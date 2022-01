Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini nel ranking ATP? Con Nadal in palio la top5 in classifica! (Di martedì 25 gennaio 2022) Si sono giocati oggi i quarti di finale della parte alta del tabellone degli Australian Open 2022 di tennis: Matteo Berrettini ha battuto il francese Gael Monfils e sfiderà in semifinale lo spagnolo Rafael Nadal. In palio, oltre ad un biglietto per la finale, ci sarà il quinto posto nel ranking ATP che verrà rilasciato lunedì 31 gennaio. Ricordiamo il funzionamento attuale del ranking ATP: chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022, al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando gli Australian Open si sono giocati a febbraio, li scarterà il 21 febbraio 2022, potendo accumulare punteggio per tre settimane in più rispetto agli altri. Infine va ricordato che in questo periodo di transizione chi scarterà ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Si sono giocati oggi i quarti di finale della parte alta del tabellone degli Australian Open 2022 di tennis:ha battuto il francese Gael Monfils e sfiderà in semifinale lo spagnolo Rafael. In, oltre ad un biglietto per la finale, ci sarà il quinto posto nelche verrà rilasciato lunedì 31 gennaio. Ricordiamo il funzionamento attuale del: chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022, al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando gli Australian Open si sono giocati a febbraio, li scarterà il 21 febbraio 2022, potendo accumulare punteggio per tre settimane in più rispetto agli altri. Infine va ricordato che in questo periodo di transizione chi scarterà ...

