Nuove regole quarantena, l’Alto Adige va in avanti: ridotta la Dad per gli studenti da 10 a 7 giorni (Di martedì 25 gennaio 2022) L'Alto Adige accorcia la dad per gli studenti "per garantire più scuola in presenza". Lo ha annunciato la vicepresidente della Provincia di Bolzano, Waltraud Deeg, illustrando le Nuove misure insieme all'assessore alla sanità, Thomas Widmann. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 25 gennaio 2022) L'Altoaccorcia la dad per gli"per garantire più scuola in presenza". Lo ha annunciato la vicepresidente della Provincia di Bolzano, Waltraud Deeg, illustrando lemisure insieme all'assessore alla sanità, Thomas Widmann. L'articolo .

SimoneGambino : Introdotte dalla FIFA nuove regole per i prestiti a partire dalla prossima stagione. - Durata max del prestito 1 an… - Affaritaliani : Governo, niente sigarette senza Green Pass. Le nuove regole dal 1° febbraio - simonebaldelli : Presto entreranno in vigore le nuove attese regole sul #registroopposizioni per permettere ai cittadini di non rice… - __Behemoth : RT @orizzontescuola: Nuove regole quarantena, Zaia: “Vadano in isolamento solo i ragazzi positivi sintomatici, gli altri vadano in classe”… - orizzontescuola : Nuove regole quarantena, Zaia: “Vadano in isolamento solo i ragazzi positivi sintomatici, gli altri vadano in class… -