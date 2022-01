Nola | lotta contro la dispersione scolastica | Carabinieri denunciano 3 persone

(Di martedì 25 gennaio 2022): ihanno denunciato i genitori di 2 alunni. Durante il lockdown avevano anche ottenuto e poi restituito i tablet per la Dad. Idel Comando Provinciale di Napoli sono da sempre in prima linea nel contrasto alla. I militari dell’Arma, in una forte sinergia con le scuole presenti sul territorio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nola lotta

Il Mattino

e Bisceglie si contendono una posizione per la zona salvezza e la fase di ritorno diventerà ... Bruniani in vantaggio sui pugliesi, ma entrambe sono innella zona playout della graduatoria. ...... Caronnese in attacco 44' Sisempre sotto i distinti , mentre scendono le luci della sera e ... Arbitro : Stefano Raineri di Como (De Capua die Annoni di Como) Note - Angoli: 3 - 5. Ammoniti: ...Il club bruniano, con un comunicato ufficiale, ha annunciato il mancato svolgimento della prossima sfida in programma ...Il dg Cioffi: "Un passaggio fondamentale per superare questa fase di crisi della divisione aerostrutture". La vertenza riguarda i quattro ...