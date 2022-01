Nadal-Shapovalov, il canadese perde le staffe ad inizio secondo set: “Siete tutti corrotti” (Di martedì 25 gennaio 2022) Momenti di tensione durante Nadal-Shapovalov, sfida valida per i quarti di finale della parte bassa del tabellone maschile degli Australian Open 2022. L’accaduto riguarda l’inizio del secondo set. Qui il canadese, dopo aver perso la prima frazione, è protagonista di un acceso diverbio con il giudice di sedia Carlos Bernardes accusandolo di non aver rilevato una perdita di tempo del campione maiorchino. Ad un certo punto arriva anche una frase piuttosto infelice del giovane tennista: “Siete tutti corrotti!”. A risolvere la situazione ci pensa lo stesso spagnolo, che decide di avviarsi verso la rete per chiarire con il suo avversario. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Momenti di tensione durante, sfida valida per i quarti di finale della parte bassa del tabellone maschile degli Australian Open 2022. L’accaduto riguarda l’delset. Qui il, dopo aver perso la prima frazione, è protagonista di un acceso diverbio con il giudice di sedia Carlos Bernardes accusandolo di non aver rilevato una perdita di tempo del campione maiorchino. Ad un certo punto arriva anche una frase piuttosto infelice del giovane tennista: “!”. A risolvere la situazione ci pensa lo stesso spagnolo, che decide di avviarsi verso la rete per chiarire con il suo avversario. SportFace.

