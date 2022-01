Moratti, Pera e Nordio i nomi del centrodestra per il Quirinale. Conclusa la seconda votazione, al via lo spoglio – La diretta (Di martedì 25 gennaio 2022) Si è Conclusa poco prima delle 18.30 la seconda votazione in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Le oPerazioni di voto, iniziate alle 15, sono state molto più rapide rispetto a ieri, durando quasi un’ora e mezza in meno. I grandi elettori chiamati a esprimersi sono stati 1.009, con il quorum fissato a 673, perché in mattinata in sostituzione del senatore Fasano, deceduto la sera del 23 gennaio, è stata proclamata Rosella Sessa. Dopo una prima giornata all’insegna delle schede bianche, anche oggi continuano i movimenti politici per trattare sul nome. Il centrodestra ha fatto sapere che nel pomeriggio presenterà una rosa di candidati: secondo quanto si apprende, sono in corso in queste ore contatti tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani con gli altri della ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Si èpoco prima delle 18.30 lain Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Le ozioni di voto, iniziate alle 15, sono state molto più rapide rispetto a ieri, durando quasi un’ora e mezza in meno. I grandi elettori chiamati a esprimersi sono stati 1.009, con il quorum fissato a 673, perché in mattinata in sostituzione del senatore Fasano, deceduto la sera del 23 gennaio, è stata proclamata Rosella Sessa. Dopo una prima giornata all’insegna delle schede bianche, anche oggi continuano i movimenti politici per trattare sul nome. Ilha fatto sapere che nel pomeriggio presenterà una rosa di candidati: secondo quanto si apprende, sono in corso in queste ore contatti tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani con gli altri della ...

